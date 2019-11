Ministrs: Rebenoka kandidatūrā uz "Latvenergo" padomes locekļa amata interešu konflikta nav

"Interešu konflikts vispār nav, un uz to ir norādījis arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs," teica Nemiro.

Ministrs atzīmēja, ka Rebenoks ir viņa ārštata padomnieks, līdz ar to Rebenoks nav tiešās darba attiecībās ar viņu. "Viņš ir ārštata padomnieks, līdz ar to nav tiešās darba attiecībās ar mani. (..) Taču attiecībā uz viņa izredzēm konkursā, to vērtēs konkursa komisija," pauda ministrs.