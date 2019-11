Finanšu nozares asociācijai jauna vadītāja

Bajāre no 2005. līdz 2011.gadam bija Finanšu ministrijas eiro projekta vadītāja, savukārt no 2011. līdz 2014.gadam - ministrijas valsts sekretāre. No 2012. līdz 2014. gadam Bajāre bija arī Eiropas Investīciju bankas padomē, bet no 2014. līdz 2016.gadam viņa strādāja vadošā pozīcijā Pasaules Bankā. Savukārt no 2016. līdz 2018. gadam Bajāre bija atbildīga par uzņēmumu apkalpošanu bankā "Citadele".