Sekot līdzi maksājumiem

IT drošības konsultants Agris Krusts iesaka ievērot trīs lietas, veicot bezkontakta maksājumus. “Pirmkārt, lai kontrolētu naudas plūsmu, ieteicams ieslēgt bankas paziņojumus par izejošajiem maksājumiem. Otrkārt, ja lietojat bezkontakta maksājumus telefonā, uzstādiet telefonam garu paroli un regulāri atjaunojiet ierīces programmatūru. Treškārt, ja iespējams, maksājot ar bezkontakta ierīcēm, lietojiet biometriskās autentifikācijas iespējas — sejas atpazīšanu vai pirksta nospiedumu.”

Ja cilvēks tomēr raizējas, ka viņa karti varētu nesankcionēti noskenēt (ja ir bažas par to, kā notiek norēķins, vairāk var lasīt šeit), A. Krusts iesaka turēt karti kopā ar citām kartēm, piemēram, ID karti, jo tad kartes lasītājs “nezina”, kura no kartēm tam jānolasa.

Pasargās 3D Secure sistēma

“Jebkura bezvadu tehnoloģija nav līdz galam droša, taču tas nenozīmē, ka to nedrīkst izmantot. Tas vienkārši nozīmē to, ka ir jāievēro daži drošības pasākumi, lai sevi pasargātu,” saka ētiskais hakeris Toms Pēcis. Piemēram, bezkontakta norēķinu kartēm papildu drošībai var izmantot speciālu maku vai karti, kas NFC (near field communication jeb tuvā lauka sakari) signālu nojauc un neļauj to attāli nolasīt.

“Ja tomēr kartes informācija tiek nolasīta, iegūta un to mēģina izmantot internetā, tad jūs sevi varat pasargāt ar 3D Secure sistēmu, aktivizējot drošus pirkumus savā bankā. Ja informācija tiek izmantota veikalā un tas patiešām arī izdodas, banka spēj izsekot šādus darījumus un īstajam kartes lietotājam pienākas naudas atmaksa,” uzsver T. Pēcis. Arī viņš atkārto jau iepriekš minēto, ka cilvēkiem jāseko līdzi saviem maksājumiem, saņemot paziņojumus par izejošajiem maksājumiem no bankas lietotnes, kā arī pārskatot savu konta izrakstu. Savukārt viens no jau labi zināmajiem “ceļu satiksmes noteikumiem”, ko cilvēkiem atgādina T. Pēcis, — PIN koda ievadīšanas brīdī vajadzētu pārliecināties, ka kodu neviens nevar noskatīties.

CERT IT drošības speciālists Gints Mālkalnietis, komentējot bezkontakta maksājumu drošību, norāda uz to, ka, izmantojot norēķina karšu bezkontakta maksājumu funkciju, kartes dati ir lielākā drošībā, nekā fiziski ievietojot to maksājumu terminālī. “Kartes nav iespējams izmantot papildu pirkumiem bez jūsu ziņas. Iepērkoties internetā, ir jālieto 3D Secure kods, kas aizsargās kartes datus, un nebūs iespējams veikt jūsu nesankcionētus pirkumus, izmantojot jūsu datus.”

Jāsazinās ar banku