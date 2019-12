Lūdz pārskatīt lēmumu samazināt vilciena apstāšanās biežumu Milzkalnē

Domes vadība aicinājusi Autotransporta direkciju lēmumu pārskatīt, jo tas esot bijis pārāk pēkšņs, turklāt Milzkalnes iedzīvotājiem neesot alternatīvu. Steriņa klāstīja, ka ar autobusu no Milzkalnes uz Rīgu nokļūt nav iespējams, jo šāda reisa nemaz nav, un arī pēc vilcienu apstāšanās biežuma samazināšanas autobuss ciema iedzīvotājiem nav norīkots.

Parakstu vākšanu sākuši arī iedzīvotāji. Vēstuli paredzēts nodot Satiksmes ministrijai un AS "Pasažieru vilciens".

Ik darbdienu no Valmieras uz Rīgu un atpakaļ ar vilcienu varēs nokļūt vienā stundā un 42 minūtēs, jo turpmāk ekspresreisa Cēsis-Rīga-Cēsis maršruts tiks pagarināts līdz Valmierai. Ekspresvilciena atiešanas laiks no Valmieras būs plkst.6.44, bet Rīgā tas ienāks plkst.8.25. Pa ceļam vilciens apstāsies pieturvietās Lode, Cēsis, Sigulda un Zemitāni. Savukārt darbdienu vakaros ekspresvilciens no Rīgas aties plkst.17.27, bet Valmierā pienāks plkst.19.09.