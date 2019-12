Spaliņa: Ventspils brīvostas valdei jādemonstrē pārmaiņas ostas pārvaldībā

Viņa norādīja, ka viens no soļiem, kā parādīt pārmaiņas, ir attiecību izbeigšana ar Ventspils brīvostas pārvaldnieku Imantu Sermuli, kurš šajā amatā ir bijis vairāk nekā 20 gadus. Šādi valde demonstrējot arī to, ka Ventspils brīvosta nav saistīta ar ASV sankcijām pakļauto Aivaru Lembergu ("Latvijai un Ventspilij").

Satiksmes ministrs Tālis Linkaitis (JKP) norādīja, ka Sermuļa atbrīvošana no amata bija Ventspils brīvostas valdes lēmums un viņa kā ministra uzdevums ir bijis atbrīvošanu saskaņot.

Kā ziņots, 13.decembrī Ventspils brīvostas valde atbrīvoja no amata Sarmuli, kurš bijis Ventspils ostas pārvaldnieks kopš 1995.gada.

Pašlaik jau pensijas vecumu sasniegušais Sarmulis beidzis Rīgas jūrskolu, Kaļiņingradas Zivsaimniecības tehnoloģisko institūtu un Maskavas Ārējās tirdzniecības akadēmiju. No 1971. līdz 1988.gadam viņš bijis matrozis, stūrmanis un kapteinis uz "Latvijas kuģniecības" kuģiem, no 1991. līdz 1993.gadam - Jūras lietu ministrijas ārējo ekonomisko sakaru departamenta direktors, bet no 1993. līdz 1995.gadam - Satiksmes ministrijas jūrniecības departamenta direktors.