No nākamā gada stāsies spēkā jaunie "Gaso" dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi

Tajā pašā laikā lietotājiem, kuri gada laikā patērē no 2635,1 līdz 263 450 kWh dabasgāzes, tarifu plānots palielināt par 7,7% - līdz 7,8087 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh, tarifu plānots palielināt par 7,2% - līdz 7,5344 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh, tarifu plānots palielināt par 3,2% - līdz 5,1541 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh, tarifu plānots palielināt par 0,6% - līdz 2,9867 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh, tarifu plānots samazināt par 29,4% - līdz 1,4865 eiro par MWh, bet lietotājiem, kuri patērē no 210 760 000,1 līdz 1 053 800 000 kWh, tarifu plānots palielināt par 3,2% - līdz 1,0042 eiro par MWh.