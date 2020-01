"Pasažieru vilciens" kļuvis par starptautiskā pārvadājumu tīkla "Eurail Group" dalībnieku

Latvija līdz šim bija viena no nedaudzajām Eiropas valstīm, kas nebija atrodama "Eurail Group" dzelzceļu pārvadājumu kartē, tādēļ AS "Pasažieru vilciens" 2018. gada nogalē sāka aktīvu darbu, lai līdz 2020. gadam kļūtu par "Eurail Group" partneri. Tādējādi tiek izmantota vēl viena iespēja piesaistīt vairāk vilciena pasažieru no ārvalstīm, kā arī popularizēta Latvija kā tūrisma galamērķis.