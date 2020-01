Jauna trase “GUNSnLASERS” iekštelpu izklaides parkā

Elektrokartingi cenas ziņā ir maciņam draudzīga izklaide - šobrīd cenas darbadienās no 5€ līdz 8€, bet nedēļas nogalēs un brīvdienās no 6€ līdz 9€ atkarībā no minūšu skaita. Cenā tiek iekļautas visas izmaksas - kartings un trases noma, instruktāža, ķivere.