Kūstošais ledus atsegs pasakainas bagātības jeb kā Grenlandei rūpīgi jālemj par nākotni

Nē, pasaules uzmanību Grenlande nepiesaistīja ar kūstošo ledu. Par uzmanību parūpējās ASV prezidents Donalds Tramps, kurš izteica vēlmi no Dānijas iegādāties plašo Arktikas salu. Dānijas valdība nekavējoties atbildēja, ka Grenlande netiek pārdota, un tas izraisīja īslaicīgu diplomātisko attiecību saasināšanos starp ASV un Dāniju.

Vispirms – kas tad ir Grenlande? Tā ir Dānijai piederoša sala, pēc platības – deviņas reizes lielāka nekā Lielbritānija. Ņemot vērā, ka Austrālija netiek uzskatīta par salu, bet gan par kontinentu, Grenlande ir lielākā sala pasaulē. Lielākā daļa salas atrodas aiz polārā roka. Aptuveni 75% no salas pastāvīgi atrodas zem sniega un ledus segas.

Uz salas dzīvo aptuveni 56 tūkstoši cilvēku, līdz ar to Grenlandē ir vismazākais cilvēku blīvums pasaulē. Tādās valstīs kā Namībija un Mongolija blīvums ir lielāks nekā Grenlandē. Trešā daļa cilvēku dzīvo galvaspilsētā Nūkā, un no tās nav ceļu uz citām pilsētām, kas atrodas salas piekrastē. Lai nokļūtu citās pilsētās, nepieciešams izmantot gaisa vai jūras transportu. Taču arī šo transportlīdzekļu izmantošana ziemā nereti nav iespējama sarežģīto laikapstākļu dēļ.

Pašlaik Grenlandes ekonomika ir cieši atkarīga no divām nozarēm – zvejas, kas veido 95% eksporta, un ikgadējā granta no Dānijas valdības. Kopējā Dānijas valdības subsīdija ir 3,9 miljardi Dānijas kronu (aptuveni 500 miljoni eiro), kas Grenlandes valdībai nodrošina vairāk nekā pusi no gada budžeta.