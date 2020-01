Ģimenes ārsta apmeklējums šogad varētu būt dārgāks arī daļai pensionāru

Ir gan vairākas iedzīvotāju grupas, kuras no līdzmaksājumiem ir atbrīvotās, piemēram, cilvēki ar pirmās grupas invalīdi un trūcīgas personas. Iespējams, ka daļa no šiem 47 700 pensionāru kvalificējas šim atbrīvojumam.

Decembrī paziņojot par izmaiņām līdzmaksājumos, Veselības ministrija (VM) skaidroja, ka pensionāri ir viena no sabiedrības sociāli mazaizsargātajām grupām, kam ir vislielākais risks nonākt nabadzībā, tāpēc no 2020.gada pensionāriem būs samazināts pacientu līdzmaksājumu pie ģimenes ārsta.

Tomēr līdzmaksājumu tā piedāvāja samazināt tikai pensionāriem no 65 gadu vecuma, lai arī šogad pensionēšanās vecums ir 63 gadi un deviņi mēneši. Turpinot plānoto pensionēšanās vecuma celšanu, tikai 2025.gadā tas sasniegs 65 gadus.

Attiecīgi tagad pensionāri no 65 gadu vecuma par ģimenes ārsta apmeklējumu maksā vienu eiro līdzšinējo 1,42 eiro vietā. Savukārt pārējiem iedzīvotājiem līdzmaksājums ir palielināts līdz diviem eiro.

Vaicāta, kādēļ līdzmaksājums samazināts tikai pensionāriem no 65 gadu vecuma, VM skaidroja, ka vadījusies pēc Ministru kabineta noteikumos figurējošajām vecuma grupām. Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība nosaka, ka primārajā veselības aprūpē pēc vecuma pacientus iedala grupās no 45 gadiem līdz 65 gadiem un no 65 gadiem uz augšu, skaidroja VM pārstāve Anna Strapcāne.