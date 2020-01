Latgalē atrasts liels daudzums nelegālo cigarešu un degvielas

Otrajā jaunā gada dienā veikta kratīšana kāda 1992.gadā dzimuša vīrieša dzīvesvietā Daugavpilī. Kratīšanas laikā izņemtas 7520 cigaretes ar Baltkrievijas akcīzes marķējumu. Savukārt no personas lietošanā esošajām garāžām izņemti aptuveni 700 litri dīzeļdegvielas, kuras izcelsme nav zināma.

Vēlāk Daugavpils centrāltirgū atrasti 5000 cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes marķējumu. Personas, kuras jau vairākkārt bija nonākušas policijas redzeslokā par analoģiskiem pārkāpumiem, glabāja tabakas izstrādājumus zem tirdzniecības letes. Abiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par ar akcīzes nodokli apliekamo preču iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem. Par šo pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 70 līdz 7000 eiro, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.