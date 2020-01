Satricinājumi, ar kuriem Eiropa varētu saskarties jau šogad

Protekcionisms Eiropas Savienības politikas veidotāju dienaskārtībā varētu ieņemt jaunu nozīmi. Tas ir tāpēc, ka pēc Lielbritānijas aiziešanas no Eiropas Savienības Francija un Lielbritānija visai ātri varētu piespiest Briseli rīkoties, lai palielinātu vietējo ražotāju lomu Eiropā.

Tas Eiropā varētu nozīmēt liegumu veikt lielus iepirkumus no Ķīnas, kā arī Eiropas valstu valdības varētu izslēgt Āzijas kompānijas no sabiedriskajiem iepirkumiem, tā vietā paļaujoties uz vietējiem ražotājiem (vai pakalpojumu sniedzējiem). Tas varētu attiekties, piemēram, uz veselības aprūpi vai elektromobiļu izstrādi. Tas, savukārt, varētu likt vairākiem lieliem uzņēmumiem apvienoties un veidot milzīgas korporācijas.

Finanšu iestāžu pārstāvji un ekonomisti ar bažām skatās Ķīnas banku sistēmas virzienā. Alternatīvie kreditēšanas avoti, atteikšanās no tradicionālo banku pakalpojumiem, varētu radīt problēmas ekonomikā. Ņemot vērā, ka Ķīna pati saskaras ar ekonomiskajām problēmām, pastāv iespēja, ka uzņēmumi (un valstis), kas ir parādā milzu summas Ķīnai, var nonākt neapskaužamā situācijā.

Līdz ar to uz jautājumu, kādas būs Lielbritānijas attiecības ar Eiropas Savienību, atbildi varētu uzzināt līdz šā gada beigām. Taču līdz tam vēl ļoti tāls ceļš ejams.

Tie, kuri prāto, ka Džonsons varētu pilnībā atteikties no idejas par “cieto Brexit”, iespējams, kļūdās. Viņa galvenie solījumi ir panākt pilnīgu Lielbritānijas brīvību un neatkarību no jebkādām Eiropas Savienības regulācijām un noteikumiem, it īpaši finanšu un intelektuālā īpašuma jautājumos. Viņš uzskata, ka Vācijas un Francijas atbalsts saistībā ar pārtikas un autobūves nozarēm Džonsonam varētu dot labāku darījumu, nekā Brisele piedāvā pašlaik.