TOP 10 populārākie jaunie projekti Rīgas centrā

Rīgas klusajā centrā, blakus rīdzinieku iecienītajam un glītajam Viesturdārzam, top jauns būvkompānijas "Merks" dzīvojamais kvartāls "Merks Viesturdārzs" . Pirmās kārtas dzīvokļu ēku plānots nodot ekspluatācijā šā gada otrajā ceturksnī. "Merks Viesturdārzs" nebūs tikai dzīvokļi, tā būs dzīvesvieta - ērta, droša, zaļa, mūsdienīga un kvalitatīva visos ikdienas sīkumos un detaļās. Dzīvojamā kvartālā tiks būvētas un atjaunotas ēkas un labiekārtota teritorija līdz pat Pētersalas ielai. Pirmā no ēkām atradīsies vistuvāk parkam.

Projekts "HOFT" ierindojas ekskluzīvo projektu segmentā un tam ir fantastiska atrašanās vieta - kultūras mantojuma bagātajā Strēlnieku ielā, Rīgas klusajā centrā. Projekta unikālais koncepts paredz priežu izvietošanu uz centrālās fasādes, pagalmā un terasēm, radot gaisa dārzus pilsētā, tādējādi iedvešot jaunu priekšstatu par iespēju dzīvot kopā un tiešā tuvumā ar dabu, neatkarīgi no stāva, kurā dzīvojam. Tieši tāpēc "HOFT" sauc arī par lidojošo koku māju.

"Park Alley" ir dzīvojamais kvartāls Pulkveža Brieža ielā 35 - pilsētas vēsturiskajā centrā, kas iekļauts UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietu sarakstā, līdz ar to, nama piedāvājumā ir visām mūsdienu kvalitātēm un iespējām atbilstoši mājokļi, bet tajā pašā laikā, tas veidots Rīgas vēsturiskā centra apbūves tradīcijās. Projektu vizuāli un dizainiski raksturo lakoniskas formas, silti toņi un dabas materiālu harmonija.

Projekts "Lofts&Rosegold" atrodas Strēlnieku ielā 8, 3955 kvadrātmetrus lielā, labiekārtotā teritorijā un sastāv no divām ēkām - jaunās 7 stāvu daudzdzīvokļu ēkas un 4 stāvu arhitektūras pieminekļa. "Lofts&Rosegold" radīts kā dzīvokļu ēka dzīves baudīšanai un telpas biznesam. Atsevišķu uzmanību pelnījis 4 stāvu nams - tas ir arhitektūras piemineklis, kas ierakstīts UNESCO mantojuma reģistrā. Šajā ēkā ir vairākas izkārtojuma koncepcijas - viena no tām ir telpu sadalīšana dzīvokļos loft stilā (vairāku stāvu mājokļi, kurus izbūvēt iespējams, pateicoties augstajiem griestiem, kas projekta telpās ir no 3,11 līdz pat 6,54 m). Tāpat ir iespēja ēku pilnībā izmantot komercplatībām. Jaunajā ēkā ir 75 dzīvokļi, savukārt 220 m2 plašā ēkas lobbi-halle kļūs par "Lofts&Rosegold" projekta sirdi un "hygge" dzīves filozofijas iemiesojumu.