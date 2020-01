Dzinēji spārna augšpusē jeb ražotāji meklē iespējas, kā lidmašīnas padarīt efektīvākas

"Tas ir kas neredzēts un mērāms citā mērogā no visa tā, ko esmu redzējusi iepriekš," saka Lorna Kārtere, kura nesen sāka strādāt jaunā “Rolls-Royce” pētniecības un attīstības centrā netālu no Bristoles Lielbritānijā.

Jaunajā pētniecības un attīstības centrā, kā vērtība ir apmēram 25 miljoni sterliņu mārciņu, “Rolls-Royce” ir arī izstrādājis robotus, kas var izgatavot ventilatora lāpstiņas no oglekļa šķiedras, – tas ir process, kura pilnveidošana prasījusi vairāk nekā 10 gadus.

Ventilatora korpusa un lāpstiņu izgatavošanai no oglekļa šķiedras vajadzētu ietaupīt dzinēju svaru par 20%, salīdzinot ar materiāliem, no kuriem dzinēji izgatavoti agrāk. Tas ir svarīgi, jo aviācijas un kosmosa rūpniecībā uz ražotājiem ir izdarīts zināms spiediens, lai jaunie dzinēji samazinātu to ietekmi uz vidi.