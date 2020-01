No visa patērētā alus Latvijā uz vietas ražo mazāk nekā pusi

Pēdējos gados auguši patēriņam nodotie alus apmēri, it īpaši importa alum. Laikā no 2016.gada līdz 2018.gadam importa alus realizācijas apjomi Latvijā ir palielinājušies par 12%, ko var skaidrot ar "Aldara" un "Cido Grupas" alus ražotņu pārcelšanu ārpus Latvijas un patērētāju lojalitāti pret alus produkciju kopumā. Tikmēr Latvijā ražotā alus apjomi auguši nedaudz vairāk nekā par vienu procentu.

KP tirgus uzraudzībā arī secinājusi, ka alus izplatīšanas tirgū Latvijā pēdējo desmit gadu laikā ir audzis tirgus dalībnieku skaits un mainījušās to tirgus daļas.

No 2006.gada līdz 2008.gadam KP veiktajā tirgus uzraudzībā konstatēja tirgū izteiktus divus līderus - "Aldari" un "Cēsu alu" ar kopējo tirgus daļu vairāk nekā 70%. Savukārt tirgus izmaiņu analīzē no 2016. līdz 2018.gadam KP konstatēja deviņu lielu tirgus dalībnieku - "Cēsu alus", "Cido grupas", "Aldara", "Tērvetes AL", "Bauskas alus", "Piebalgas alus", SIA “Duty free baltics", "Užavas alus" un "Valmiermuižas alus" darbošanos alus vairumtirdzniecības tirgū, kuru kopējā tirgus daļa veido teju 80% no kopējā tirgus.