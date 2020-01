Pērn no apgrozības Eiropas Savienībā atsauktas 160 zāles

Visbiežāk viena ražotāja produkti atsaukti kāda medicīniskās gāzes ražotāja gadījumā. Tie nereti izņemti no tirgus, jo konstatēti bojājumi gāzi saturošajos balonos. VI dati liecina, ka šie produkti nākuši no konkrēta Čehijas ražotāja.

Līdztekus pagājušajā gadā nepilnības konstatētas astoņos divu Kanādas farmācijas uzņēmumu ražotajos medikamentos - abi uzņēmumi ražo dažāda veida tabletes. Viens no uzņēmumiem figurē arī citu gadu no tirgus izņemto medikamentu sarakstā, norādīts VI datubāzē.

Visbiežākais pamatojums zāļu atsaukšanai no tirgus ir bijis neatbilstoša specifikācija - šādi gadījumi pērn bija 56. Kā skaidroja VI pārstāve Saiva Luste, tas nozīme, ka zāļu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs nav atbilstošs reģistrācijas dokumentācijā deklarētajam. Līdztekus ir vēl citi iemesli, kuru dēļ medikamentu izņem no apgrozības, proti, ja ražotājs iet prom no tirgus, ja zāles ir kaitīgas vai tām nav terapeitiskās efektivitātes, kā arī, ja medikamentu radītais risks nav samērīgs tā sniegtajam labumam.