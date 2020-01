"Šis gads ir jāpārcieš; lielākajai daļai iedzīvotāju šīs “ciešanas” nebūs lielas."

Skaidrs, ka algu pieaugums ceļ cenas, jo algu izmaksas veido aptuveni pusi no iekšzemes kopprodukta (IKP). Naftas produktu importa apjoms ir zem 3% no IKP, bet degvielas akcīze ir mazāk nekā 2% no IKP.

To vairāk izjutīs apvidi, kas izteikti atkarīgi no meža nozares jeb mežsaimniecības un kokapstrādes, kā arī tranzīta. Rīgā un Pierīgā, kur koncentrējas divas trešdaļas ekonomikas, eksporta svarīgākā nozare ir tā saucamie balto apkaklīšu pakalpojumi, pirmkārt biznesa un IT pakalpojumi. Līdz ar to Rīgai, Pierīgai un, pateicoties investīcijām rūpniecībā, arī Liepājai, droši vien vēl dažām pilsētām būs labs gads.