VISC uzsāk vecāku informēšanu par pilnveidoto mācību saturu un pieeju

Divu bērnu māmiņa un blogere, Laura Grēviņa, uzsver, ka vecāki ir ļoti dažādi: “Kamēr vieni pastiprināti interesējas par to, kā bērns jūtas un kādas papildu prasmes būtu nepieciešams apgūt mājās, citiem ikdienas steigā neizdodas tam atvēlēt laiku. Diemžēl esmu pieredzējusi gadījumus, kad vecākiem nevis vienkārši nav laika, bet nav motivācijas izprast bērna rīcību. Bērnudārzā, kuru apmeklē mani bērni, audzinātājas vecākiem ir skaidrojušas, kā šobrīd noris bērnu ikdiena, un, ja pie kaut kā nepieciešams papildus darboties mājās, to vecākiem dara zināmu individuāli – tas, vai vecāki to dara, jau tālāk ir viņu atbildība. Mūsu vecākais dēls šogad uzsāks mācības pirmajā klasē, izteikti jūtu, ka daļai vecāku vēl mēdz būt diezgan izteikti stereotipi par to, kas bērnam būtu jāprot, uzsākot skolas gaitas. Viņuprāt, viss tas pats, ko pratām mēs, uzsākot skolas gaitas pirms 25 - 30 gadiem – glīti rakstīt, raiti lasīt, kārtīgi sēdēt utt., reizēm aizmirstot par tādām spējām kā pašam pieņemt savus lēmumus un būt atbildīgiem par tiem, sadarboties un nepazaudēt bērniem raksturīgo radošumu, ieliekot to konkrētā rāmī. Ceru, ka līdz ar kompetenču pieejas ieviešanu vecāki ne tik daudz sēdēs ar bērniem kopā, pildot mājas darbus, bet, sadarbojoties ar izglītības iestādi, spēs saprast, ka bērna zināšanas un prasmes var nostiprināt arī vienkārši sarunājoties un veicot citas, viņuprāt, ikdienišķas darbības.”