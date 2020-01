Jaunais izglītības modelis vidusskolā – mazāk, bet dziļāk un mērķtiecīgāk

Vai 21. gadsimta trešajā desmitgadē būs gana ar 20. gadsimtā veidotu izglītības sistēmu, un, kā mūsdienu jaunietim adaptēties strauji mainīgajai pasaulei, ja skolā viņš pamatā ir trenēts iegaumēt faktus? Godīgi atbildot uz šādu jautājumu, kļūst skaidrs, kāpēc ir nepieciešamas pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā. Neatsakoties no agrāk ieliktajiem pamatiem, mācību saturs un mācīšanās veids Latvijas skolās tiek būtiski pilnveidots no pirmsskolas līdz pat vidusskolai. Šajā rakstā, – par to, ka jaunā pieeja jauniešiem vidusskolās ļauj pašiem izraudzīties un “komplektēt” daļu no mācību satura.