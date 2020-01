VID: Arī pēc Brexit līdz šī gada beigām muitas jomā izmaiņu nebūs

VID atgādina, ka naktī uz 2020.gada 1.februāri Apvienotā Karaliste sakārtotā veidā izstājas no Eiropas Savienības (ES). Tas nozīmē, ka Apvienotā Karaliste vairs nebūs ES dalībvalsts, taču no šī gada 1.februāra līdz 31.decembrim būs spēkā pārejas periods, kad Apvienotā Karaliste vairs nebūs ES dalībvalsts, bet uz to turpinās attiekties ES tiesības un pienākumi. ES un Apvienotās Karalistes sadarbība šajā laikā turpināsies tāpat kā līdz šim ar vienīgo izņēmumu, ka Apvienotā Karaliste vairs nepiedalīsies ES lēmumu pieņemšanā.