Jau 67 826 iedzīvotāji izvēlējušies pensijas uzkrājumu nodot mantojumā

Vienlaikus 31,9% izvēlējušies savas nāves gadījumā pievienot otrā līmeņa uzkrājumus kādas citas personas otrā līmeņa uzkrājumam. Vien 1,2% to ir izvēlējušies ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

No visiem, kas deklarējuši savu izvēli, vairāk nekā 9% iesnieguši iesniegumu personīgi, savukārt 90,2% izdarījuši to elektroniski portālā "latvija.lv".

Daine klāstīja, ka no visiem izvēli izdarījušiem 34 personas ir mirušas. Septiņos gadījumos izvēle esot anulēta, jo izvēles iesniegtas pēc personas nāves dienas.

Jau vēstīts, ka no šā gada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties mantot otrā līmeņa pensijas, bet, ja izvēle netiks izdarīta, uzkrājums tā veicēja nāves gadījumā tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Pēc VSAA 30.septembra datiem, gandrīz puse jeb 49% no visiem 1 289 547 pensiju otrā līmeņa dalībniekiem bija uzkrājuši līdz 2000 eiro, 29% - no 2000 līdz 5000 eiro, 16% - no 5000 līdz 10 000 eiro, bet 6% - vairāk nekā 10 000 eiro lielu kapitālu.