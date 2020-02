"IKEA" pārvaldītājs Latvijā pērn nopelnīja 10,37 miljonus eiro

Tostarp "Paul Mason Properties" ienākumi no preču pārdošanas Latvijā pagājušajā finanšu gadā bija 79,688 miljonu eiro apmērā, ienākumi no preču pārdošanas Igaunijā bija 1,642 miljonu eiro apmērā, ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem veidoja 563 700 eiro, bet ienākumi no preču pārdošanas Lietuvā - 33 500 eiro.