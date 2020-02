“Alus brālība”: cīņā ar stiprā alkohola lobiju par akcīzes nodokli, alus ražotājiem ir jāapvienojas

To, ka valsts politikā nav vienlīdzības, atzīst arī paši alus ražotāji.

“Latvijā ir apmēram 60 alus darītavas, no kurām ap 60 procentiem ir mazie brūži. Ir darītavas, kas no mājražotājiem spējušas attīstīties par nozīmīgiem tirgus dalībniekiem ar būtisku pienesumu kopējai tautsaimniecībai. Un te jāmin, ne vien ražošana un darba vietu radīšana, kas ar nodokļu nomaksu nes līdzi arī pienesumu valsts budžetam, bet arī ceļotājiem interesantas tūrisma nišas attīstību. Ir uzņēmumi, kas kļuvuši par iecienītu Latvijas apskates objektu gardēžu tūrismā, sniedzot iespēju Latviju ne vien apskatīt, bet arī izgaršot. Ir simtos skaitāmas alus garšas, kuras ražo azartiski Latvijas amatalus meistari. Viņu brūži patiesi atrodas Latvijā, tepat viņi ražo un ar savu darbību sniedz pienesumu visam valsts budžetam. Pat ja tas nav milzīgs, tas tomēr ir vērā ņemams, iespējams, pat nozīmīgāks nekā to sniedz lielie ražotāji, kas gan veikalu plauktos savu alu tirgo ar latviskām un tradicionālām etiķetēm, taču patiesībā alu jau sen kā ražo Lietuvā vai Igaunijā, kur tas ir lētāk. Nodokļu sistēma, kur stiprais alkohols tiek atbalstīts ar pazeminātiem nodokļiem, kamēr vieglajam un tradicionālajam dzērienam tas bez diskusijām tiek tikai celts nav taisnīga un loģiska. Šobrīd, kamēr alkohola akcīzes nodokļa jautājums vēl vispār tiek diskutēts, aliniekiem ir pēdējais brīdis apvienoties un iestāties par savām tiesībām,” pārliecināts ir A.Šikors.