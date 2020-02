SPRK pērn saņemtas 44 sūdzības par elektronisko sakaru pakalpojumiem

Mobilā tīkla pakalpojumu lietotāji visvairāk sūdzības iesnieguši un jautājuši par SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija" sniegtajiem pakalpojumiem, mazāk par SIA "Latvijas mobilais telefons". Fiksētā tīkla pakalpojumu lietotājus biežāk nav apmierinājuši SIA "Tet", SIA "Baltcom" un AS "Balticom" sniegtie pakalpojumi.

Regulatorā norādīja, ka neizpratne par līguma nosacījumiem rodas, saņemot pakalpojuma piedāvājumu telefoniski, jo lietotājs sarunas laikā nespēj noorientēties un nepārdomājot piekrīt nosacījumiem, kuru piemērotību sev nav rūpīgi izvērtējis. SPRK atzīmēja, ka distances jeb attālināti noslēgts līgums automātiski stājas spēkā brīdī, kad lietotājs apstiprina to telefona sarunas laikā. SPRK šādos gadījumos aicina pirms piekrist piedāvājumam, pārliecināties par līguma soda nosacījumiem tā laušanas gadījumā. Lietotājs var atteikties no pakalpojuma bez līguma soda piemērošanas 14 dienu laikā, kopš distances līguma stāšanās spēkā.

"Mēs aicinām par šiem gadījumiem ziņot SPRK. Reaģējot uz katru no saņemtajām sūdzībām par kvalitātes neatbilstību, mēs veicam bezmaksas pārbaudes, izmantojot mūsu rīcībā esošās mērīšanas iekārtas. Konstatējot pakalpojuma kvalitātes neatbilstību, lietotājs ir tiesīgs pieprasīt kompensāciju no komersanta. Jāatceras - pārbaudi mēs veicam vien tad, ja līgums ir spēkā, proti, lietotājs nav lūdzis to pārtraukt," pauda Lipenberga.