Tiesa uz laiku aizliedz veikt izmaiņas "Olainfarm" padomes sastāvā

Tāpat Rubenis informēja, ka "Olainfarm" valdē amatu saglabājis Raimonds Terentjevs un Mārtiņš Pūriņš, bet pārējie līdzšinējie valdes locekļi no amata atbrīvoti. Vienlaikus no jauna valdē iecelta Jeļena Borcova un Mārtiņš Tambaks. Par valdes priekšsēdētāju esot iecelta Borcova, kuras darba pieredze ir saistīta ar farmācijas nozari. Līdz ar to no darba valdē esot atcelts valdes priekšsēdētājs Jerūns Veitess, kā arī Milana Beļeviča, Elena Bušberga, Signe Baldere-Sildedze un Lauris Macijevskis.