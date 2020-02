Asociācija: Alus ražošanas nozare ir jāuztver kā svarīga Latvijas ekonomikas sastāvdaļa

Tajā pašā laikā Liniņš minēja, ka ir vērojamas arī labas tendences, proti, Latvijā joprojām ir daudz alus darītavu un to skaits turpina augt. "Latvijā ir reģistrētas 58 alus darītavas, no kurām četras ir lielās. Jāsaka, ka lauvas tiesu no kopējā alus apjoma saražo lielās alus darītavas. Salīdzinoši lielais alus darītavu skaits padara krāsaināku Latvijas alus kultūru un sortimentu," teica savienības izpilddirektors.

"Ir būtiski, lai ražošana paliktu pie mums, arī alus nozarē. Tajā šobrīd ir nodarbināti apmēram 3000 cilvēku tikai alus darītavās, bet jāskaita klāt arī saistītās nozares - loģistika, mārketings utt., kas veido vēl lielāku skaitli. Mēs runājam ne tikai par nozari, bet būtisku valsts ekonomikas sastāvdaļu. Alus darītavas Latvijā ir izvietotas pa reģioniem, un tur darbavietas ir īpaši svarīgas. Arī nomaksātie nodokļi ir augsti, piemēram, 2018.gadā no akcīzes nodokļa vien tika samaksāti 53 miljoni eiro, neskaitot pārējos nodokļus. Alus ražošanas nozare ir jāuztver kā svarīga Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, un mēs nedrīkstam ar to spēlēties, paaugstinot ar vieglu roku nodokļu likmes, kad tas ir ērti, vai neplānoti samazināt likmes citām alkohola kategorijām," uzsvēra Liniņš.

LETA jau vēstīja, ka atbilstoši pašlaik spēkā esošajam regulējumam no šā gada 1.marta akcīzes nodokļa likme vīnam, raudzētiem dzērieniem (virs 6%) un starpproduktiem (līdz 15%) pieaugs no 101 eiro līdz 111 eiro par 100 litriem, starpproduktiem (virs 15% un līdz 22%) - no 168 eiro līdz 185 eiro, bet spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - no 1564 eiro līdz 2025 eiro. Alum par katru absolūtā spirta tilpumprocentu par 100 litriem akcīze pieaugs no 7,4 eiro līdz 8,1 eiro.