Koronavīrusa uzliesmojums var negatīvi ietekmēt "HansaMatrix" pārdošanas apmērus

Kompānijas pārstāvji informē, ka koronavīrusa uzliesmojums ietekmē elektronikas rūpniecības komponenšu piegādes ķēdi no Āzijas.

"Āzijas rūpnīcu Mēness kalendāra Jaunā gada brīvdienu pagarināšana ir radījusi pasūtījumu izpildes aizkavēšanos pasaules elektronisko komponentu piegādes ķēdē. Daļa no Āzijas komponenšu ražošanas rūpnīcām ir atsākušas darbu pagājušajā nedēļā, bet par daļu no ražotājiem joprojām tiek gaidīta informācija par to darbības atsākšanas laiku, ražošanas un piegāžu apjomiem," norāda "HansaMatrix" pārstāvji.