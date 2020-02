Atkritumu apsaimniekošanas jaunie tarifi Rīgā augs no 1% līdz 3%

Iepirkuma rezultāti noteiktajā termiņā netika pārsūdzēti, kā rezultātā jau tagad SIA "Clean R" un SIA "Eco Baltia vide" noslēguši līgumu ar pašvaldību un no 10.marta iedzīvotāji varēs sākt pārslēgt līgumus. Darbu operatori sāks no 20.maija.

Iedzīvotāju ērtībām ir izveidots arī zvanu centrs, kurā zvanot uz tālruni 67474700 darba laikā pirmdien no plkst.8.30 līdz 18, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17 un piektdien no plkst.8.30 līdz 16 ir iespēja uzdot interesējošos jautājumus.