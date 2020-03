Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju prognozē saņemt nodokļa atmaksu līdz 100 eiro

No šiem skaitļiem secināms, ka vidējā atmaksātā summa ir vērā ņemama – 211 eiro. Vērtējot kaimiņvalstu iedzīvotāju aktivitāti pārmaksātā nodokļa atgūšanā, novērojams, ka visaktīvāk deklarācijas par 2018. gada tēriņiem iesnieguši Igaunijā – 77% no nodarbinātajiem, bet viskūtrāk Lietuvā, kur to paveikuši 54% nodarbināto. Arī vidējā atmaksātā summa Igaunijā ir visaugstākā, sasniedzot 272 eiro, kamēr Lietuvā viszemākā – 166 eiro.