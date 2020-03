FKTK: Latvijas un eirozonas noguldījumi Latvijas bankās veido jau 94%

no šīs naudas. "Uzdevums bija šo naudu eliminēt," sacīja Purgaile, uzsverot, ka uzdevums ir izpildīts, jo Latvijas finanšu nozare

no šīs naudas ir tikpat kā atbrīvojusies.

Vienlaikus Purgaile apliecināja, ka komisija turpina vērtēt vairāku banku iespējamos riskus, gan neminot šo banku nosaukumus vai skaitu. Kā skaidroja FKTK pārstāve, patlaban vairākas bankas, kuru bizness iepriekš bija saistīts ar nerezidentu apkalpošanu, mēģina transformēties un patlaban ir ceļā, lai to pamatbizness būtu Latvijas vai vismaz eirozonas klientu apkalpošana.

FKTK pārstāvji tiekoties ar katru no bankām, lai pārrunātu to nākotni un pārliecinātos, ka to biznesa plāni ir uz pareizā ceļa, sacīja Purgaile. Vienlaikus viņa gan izvairīgi komentēja, vai visām esošajām bankām būtu vieta tirgū.