Pēdējo piecu gadu laikā audzis Latvijas premium klases īpašumu tirgus

Pērn slēgto darījumu kopējā vērtība pieaugusi par 17.7 milj. eiro līdz 110.1 milj. eiro. Vienlaikus vērtības pieaugumam audzis arī darījumu skaits, sasniedzot 476 premium dzīvokļu pirkumus. Darījumu skaitam palielinoties straujāk nekā to vērtībai, vidējā Rīgā iegādātā dzīvokļa cena pērn nokritās par 7.4 %, sasniedzot 2050 EUR/m2 jeb 230 000 eiro par dzīvokli.

Jūrmalā 100 premium dzīvokļi 2019. gadā piesaistījuši par 12 % vairāk investīciju, veidojot 32.1 milj. eiro apgrozījumu. Tas bija par 3.5 milj. eiro un 7 darījumiem vairāk nekā 2018. gadā. Līdz ar to arī dzīvokļa vidējā vērtība nedaudz - par 4% - pieaugusi, sasniedzot 320 000 eiro vidējo cenu. Tomēr kopumā Jūrmalas premium dzīvokļu tirgus joprojām nav atguvies no pēdējos gados pieredzētā, un atrodas vien mazliet virs tā zemākā punkta pēdējo 7 gadu laikā.

Tāpat kā ar dzīvokļiem, arī privātmāju tirgus apgrozījums kūrortpilsētā 2019. gadā ir atrodams otrajā zemākajā punktā pēdējo gadu laikā, sasniedzot 15.7 milj. eiro apgrozījumu. To veidoja 14 darījumi, kas gan bija par četriem darījumiem un par 2.1 milj. eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Vidēji pircējam nācies šķirties no 1.1 milj. eiro, lai savā īpašumā iegūtu premium privātmāju Jūrmalā, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bija teju par 250 000 eiro lētāk. Iemeslus var skaidri novērot, analizējot darījumus pa cenu līmeņiem, kur vērojams trīskārtējs pieprasījuma pieaugums pieejamākajā tirgus segmentā, kur sasniegts 2.9 milj. eiro apgrozījums. Savukārt īpašumu grupā 500 000 – 1 000 000 eiro vien divas mājas mainījušas īpašniekus. Arī piecas privātmājas vērtībā virs 1 milj. eiro ir atradušas sev jaunus īpašniekus, kopā izmaksājot 11.6 milj. eiro (pieaugums no 3 darījumiem 9.3 milj. eiro vērtībā 2018. gadā). Lai arī augstākais cenu segments jau otro gadu kāpis un atrodas četru gadu augstākajā punktā, šīs dinamikas ilgstoša turpināšanās nav sagaidāma Latvijas iedzīvotāju pirktspējas dēļ.