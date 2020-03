Rīgā plāno divu gadu laikā izveidot 1050 šķiroto atkritumu savākšanas punktus

No 20.maija Rīgā būs jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība, un turpmāk pilsēta būs sadalīta četrās zonās, kurās pakalpojumus nodrošinās uzņēmumi SIA "Clean R", SIA "Eco Baltia vide" un pilnsabiedrība "Lautus vide".

Zvanīt var darba laikā, pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst.8.30 līdz 16. Tāpat jautājumus var uzdot, rakstot tos uz e-pasta adresi "atkritumi@riga.lv".