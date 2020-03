HackForce hakatonā radītos risinājumus jau ievieš dzīvē

Darba uzsākšanu pie šī projekta iedvesmoja ziņas par to, ka vairākiem ārzemju uzņēmumiem izolācijas apstākļos izdevies saražot slimnīcās tobrīd trūkstošās medicīniskās ierīces. Apspriežoties ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas PSKUS speciālistiem, tika izgatavoti pirmie sejas aizsargu prototipi, kurus hakatona 2. dienā komanda klātienē prezentēja vadošajiem Latvijas epidemiologiem. Rezultātā no 9 variantiem tika izraudzīts labākais modelis, kuru ir iespējams lietot papildus jau tagad lietotajām sejas maskām un aizsargbrillēm, lai nodrošinātu labāku aizsardzību. Uzsākts apjomīgs darbs pie Latvijas sadarbības tīkla izveides, kurā apvienosies cilvēki un organizācijas ar piekļuvi CNC un lāzera griešanas tehnoloģijām no pilsētām, kur atrodas valsts nozīmes slimnīcas - Liepāja, Ventspils, Rīga, Rēzekne.