LIAA: Ja ar vīrusu tiksim galā ātrāk nekā Rietumeiropā, eksportētājiem parādīsies labas iespējas

"Jā, ir ļoti grūti prognozēt to, kāda būs izeja no vīrusa radītās krīzes un cik strauji šis stāvoklis beigsies. Tādēļ, manuprāt, šobrīd ir jārunā par iespējām. Ja tiek pārtrauktas piegāžu ķēdes, kuras ir darbojušās gadiem, gadu desmitiem, tad iespēja tajās ielekt parādās ražotājiem, kuri tur nekad nav bijuši. Tas ļoti cieši būs saistīts ar to, cik ātri mēs spēsim mobilizēties šeit un tikt galā ar vīrusu Latvijā. Ja tas notiks ātrāk nekā Rietumeiropā, tad mēs varam runāt ar ļoti daudziem," uzsvēra Rožkalns.