Izaicinājumi darbā no mājām, par ko iepriekš neviens pat neiedomājās

"It kā jau nekas īpašs tas nav, bet, ja mēs sarunājamies ar priekšnieku un redzam viņa istabu, tad tomēr tās sarunas starp darbiniekiem ir vairāk par to, ko redzam tieši priekšnieka istabā, nevis to, ko viņš mums teicis,"

Integrēt darba dzīvi mājās reti kad ir viegls uzdevums. Tomēr daudziem strādājošajiem tagad ir jāspēj apvienot savu mājas un darba pasauli vienā. Daudzi strādājošie brīvās istabas nu izmanto kā kabinetus, citi strādā no virtuvēm, pagrabiem vai arī turpat no guļamistabām. Viens no produktivitātes izaicinājumiem ir bērni, kas nu var ar vecākiem pavadīt daudz vairāk laika. Iepriekš darba dienā bija sapulces ar kolēģiem un biznesa partneriem, bet tagad darba laikā ir "sapulces" ar bērniem, kuri pieprasa sev uzmanību.

Šis notikumu pavērsiens, kad arvien vairāk cilvēkiem jāstrādā no mājām, ir kā ieniršana nezināmajā. No vienas puses, ideja mācīties un strādāt attālināti nav slikta, bet daudz kas ir ir atkarīgs arī no tā, cik labi indivīdi un viņu ģimenes var tikt galā ar sarežģījumiem, kas rodas, studējot un veicot uzņēmējdarbību no mājām - iespējams, ka daudzās mājās nemaz nav tik daudz vietas, lai visi ģimenes locekļi varētu netraucēti strādāt un mācīties.