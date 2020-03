LIKTA: No Covid-19 krīzes kā uzvarētāji izies tie uzņēmumi, kas spēs izmantot digitālās tehnoloģijas

"Faktiski visas tās nozares, kas līdz šim ir jau veikušas digitālo transformāciju un ir domājušas par to, kā darboties digitālajā vidē, ir šai ārkārtas situācijai gatavākas. Kā piemēru noteikti varētu minēt banku sektoru un apdrošināšanu," uzsvēra Bāliņa.

Viņa prognozēja, ka pēc tagad notiekošā strauji mainīsies ļoti daudzi uzņēmumi, kā arī kopējā izpratne par to, ko nozīmē digitalizācija. Kā piemēru Bāliņa, kura ir arī Latvijas Universitātes rektora vietniece digitālās sabiedrības jautājumos, minēja augstskolas pieredzi: "Arī Latvijas Universitātē pirms ieviest attālinātas studiju iespējas bija ļoti ilgas diskusijas, runas, vai to vajag un kā to darīt. Taču tajā brīdī, kad tu saproti, vai nu tu nodrošini studiju procesu attālināti vai studiju procesa vienkārši nav, lēmumi tika pieņemti ātri."

Bāliņa stāstīja, ka tieši pašlaik notiek ļoti straujš pieaugums mākoņtehnoloģiju izmantošanā. "Es zinu, ka ļoti daudzi uzņēmumi, kuri līdz šim finanšu vai dokumentu vadībai izmantoja sistēmas, kuras bija uz viņu pašu serveriem, tagad pāriet uz mākoņtehnoloģijām. Pēc tām tagad ir milzīgs pieprasījums un būtiski tiek palielinātas arī to jaudas, jo tur tās rezerves ir. Domāju, ka pēc šīs krīzes mēs daudz vairāk uzticēsimies mākoņtehnoloģijām, jo tās šādas krīzes situācijas ļauj risināt. Nu, piemēram, Itālijā tagad ir karantīna. Ja serveris darba vietā izslēdzas, tad neviens pat nevar aiziet un to pārstartēt, bet mākonis strādā," viņa stāstīja.

Tāpat Bāliņa minēja, ka būtiski palielinājies pircēju skaits jauniem interneta pieslēgumiem un iekārtām attālinātam darbam un mācībām. Savukārt pašai IT nozarei pašlaik lielākais izaicinājum ir tajā, ka valstis sāk viena no otras izolēties un slēdz robežas, jo praktiski pusi no Latvijas IT industrijas apgrozījuma nodrošina eksports.

"Ja klients, ar kuru tu strādā, nav gatavs attālinātai piegādei, tad var rasties lielas problēmas. Sliktākais scenārijs ir, ka IT nozarei uz pusi var samazināties pasūtījumi. Turklāt potenciāli samazināsies arī pasūtījumi Latvijā. Te ir stāsts par to, ka IT nozare ir gatava strādāt attālināti, bet vai visi mūsu klienti ir gatavi strādāt attālināti? Tas ir lielākais izaicinājums," sacīja LIKTA vadītāja.

Tāpat problēmas var būt ar maksājumiem, piemēram, tiem IT uzņēmumiem, kuri strādā ar biznesa klientiem, parasti maksā ikmēneša abonentmaksas. Ja šiem biznesa klientiem sāksies problēmas biznesā, viņi vairs nebūs spējīgi maksāt arī IT uzņēmumiem, piebilda Bāliņa.