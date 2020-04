Covid-19 krīze un pensijas: cilvēki nereti paši nedomā par savu nākotni

- Šeit ir jāskatās no diviem aspektiem. Viens aspekts ir ekonomiskā situācija un situācija finanšu tirgos. Ir skaidrs, ka situācija ar vīrusu nevienu neatstāja vienaldzīgu, un finanšu tirgi asi uz to reaģēja. Mēs redzam to, ka pēdējo mēnešu laikā finanšu tirgi ir piedzīvojuši lielu kritumu. Svarīgākais jautājums šeit ir par to, kā šī situācija ir ietekmējusi pasaules uzņēmumu peļņu, un tāpēc arī akciju tirgus asi reaģē uz šo situāciju. Tas, ko mēs pašlaik redzam un saprotam, ka globāla recesija ir neizbēgama, jautājums ir, cik liela tā būs.