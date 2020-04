Mācības attālināti notiks līdz mācību gada beigām, bet eksāmeniem jāgatavojas

Veselības ministrija ieteikusi neatteikties no eksāmeniem, bet plānot tos citā laikā. "Jūnijā un jūlijā situācija, visticamāk, būs tāda, ka eksāmeni varētu notikt klātienē. Iespējams, būs drošības pasākumi ar distances ievērošanu un aizsarglīdzekļu lietošanu, bet tas būs atkarīgs no mediķu ieteikumiem. Līdz ar to tiks pārstrādāti grafiki, pārceļot eksāmenu sesijas sākumu uz 2.jūniju. Paredzēts, ka eksāmeni pamattermiņos notiks līdz jūlija sākumam un līdz jūlija beigām būs papildu termiņi, lai eksāmenus varētu kārtot tie, kuri to nespēs pamattermiņos."