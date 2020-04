Arī šajā nenoteiktības laikā "Citadele" ir gatava augt

Vienlaikus, ja neskaitām dažādas ārējas ietekmes, tad Latvijas ekonomikas attīstība lielā mērā iepriekš bija atkarīga no Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma, no tā, vai viņi domā, ka nākotne būs labāka vai sliktāka. Visādi citādi nekas neliecina, ka ekonomika Latvijā attīstītos citādāk nekā Lietuvā vai Igaunijā. Visās trīs valstīs pirms ārkārtējās situācijas mēs bijām fāzē, kad tautsaimniecība pārslēdzas no ražojošas uz vairāk pakalpojumos balstītu ekonomiku.

Kā varētu mainīties banku darbs? Bankām daudz tiek pārmests, ka pēdējā gada laikā, kuru pavadījām, baidoties no iekļaušanas "pelēkajā sarakstā", tās ir kļuvušas ļoti konservatīvas kreditēšanā, daudz striktākas klientu pārbaudēs nekā bankas Igaunijā un Lietuvā. Tas varētu mainīties?

Pirmkārt, es nepiekritīšu, ka bankas Latvijā būtu striktākas nekā Igaunijā un Lietuvā. Otrkārt, es nedomāju, ka iemesls ir FATF un "Moneyval". Tas jau atkal ir jautājums par to, vai glāze ir pa pusei tukša vai pa pusei pilna, vai mēs gribam izvairīties no jebkādiem riskiem vai uzņemties saprātīgu kalkulētu risku. Galvenais, kas mainīja tirgu, bija naudas atmazgāšanas skandāli, kurus piedzīvojām. Šādas norises rada vēlēšanos izvairīties no jebkā, kas nav pilnīgi drošs.

Tādēļ bankām ir jāstrādā kopā ar valdību, ar regulatoru, ar uzņēmējiem, lai atrastu kopīgu valodu, lai atrastu kopīgus standartus un lai visi justos komfortabli. Šī diskusija notiek, bet secinājumiem vēl ir jānobriest.

Vienlaikus man ir jāuzsver, ka mums atšķirībā no dažiem konkurentiem šis ir mājas tirgus. Mēs nevaram pateikt: tagad mēs Baltijā būsim nedaudz pasīvāki un atgriezīsimies pēc kādiem trim gadiem! Mums ir jābūt starptautiskākiem nekā dažām mazajām vietējām bankām, bet mums ir jābūt baltiskākiem nekā Ziemeļvalstu bankām, jo šis mūsu mājas tirgus.

Vienlaikus šis ir kārtējais jautājums par tēmu, kas bija pirmais - vista vai ola. Šādas diskusijas jau mēs redzējām iepriekšējās krīzes laikā. Kurš izraisīja krīzi? Bankas, kuras dāsni deva hipotekāros aizdevumus, vai politiķi, kuri deklarēja, ka ikvienam iedzīvotājam ir jāspēj nopirkt māja? Tagad mēs esam līdzīgā situācijā tikai par citu jautājumu. Galu galā mēs visi gribam redzēt tīru tirgu un bankas grib redzēt tīrus klientus. Taču, ja no valdības puses ir liels spiediens, bankas būs daudz piesardzīgākas. Ja no valdības puses nav spiediena un nav pietiekamas regulācijas, tad dažas bankas var sākt pārāk riskēt. Tādēļ ir jāatrod līdzsvars. Galu galā jautājums ir par to, kādas morālās vērtības un standarti valda sabiedrībā, un, lai tas mainītos, ir nepieciešams laiks.

Kā pašlaik attīstās kreditēšana?