Nedēļu gaidīs pieteikumus no masu medijiem SIF konkursā atbalsta sadalei

Prioritāri atbalstīti tikšot tie masu mediji, kas veido neatkarīgu žurnālistikas oriģinālsaturu, it īpaši pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas žanrā un informatīvi analītiskā satura žanrā. Tāpat finansējums prioritāri būšot pieejams tiem masu medijiem, kas varēs pierādīt ieņēmumu kritumu par 30% salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo mēnesi.

Lai saņemtu atbalstu, masu medijam ir jābūt reģistrētam vismaz četrus gadus, tam ir jābūt saistošam ētikas kodeksam, medijam ir jābūt redakcionāli neatkarīgam no īpašnieka un patiesā labuma guvēja, vismaz 60% no medija satura ir jābūt redakcionālam produktam u.tml. Atbalsts netiks sniegts pretendentiem, kas atrodas publisko personu un publisko personu kapitālsabiedrību kontrolē. Citi būtiski pieteikumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji nolikumā nav uzrādīti.

Salīdzinoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) konkursā elektroniskajiem masu medijiem tika sadalīti 463 056 eiro, no kuriem, piemēram, "All Media Latvia" kanāls "TV3" trīs raidījumiem saņems ap 205 000 eiro, AS "TV Latvija" jeb televīzijai "RīgaTV 24" - nepilnus 100 000 eiro, bet SIA "Vidzemes Televīzija" jeb televīzija "Re:TV" - ap 45 000 eiro.