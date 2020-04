Kazāks: Covid-19 izraisītā krīze ir nopietna; tās sitiens ekonomikai būs ļoti jūtams

"Protams, krīze, ko redzam, ir nopietna. Aug bezdarbs, lai gan bezdarba kāpuma cipari Latvijā pašlaik ir salīdzinoši nelieli. ASV šie cipari ir milzīgi. Sitiens pa ekonomiku pasaulē būs ļoti jūtams. Pasaules ekonomika būs recesijā šogad. Trešā ceturkšņa pirmajā pusē būs stiprākais sitiens. Vidējais vērtējums ir apmēram divi trīs procentpunkti no iekšzemes kopprodukta par katru mēnesi, kad spēkā ir ierobežojumi," norādīja centrālās bankas vadītājs.

Latvijas Bankas prezidents akcentēja, ka no krīzes starptautiskā fona jāņem vērā, ka atbildes reakcijas krīzei tiek nodrošinātas plašā perimetrā - gan bankas, gan valdības izstrādā atbalsta programmas.

Tāpat atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad finanšu sektors bija daļa no problēmas, tad tagad tas ir daļa no risinājuma, un dažādas bankas ieviesušas atbalsta pasākumus.