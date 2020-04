Covid-19 un Lukašenko – kā Baltkrievijas piemēru izmanto melu izplatīšanai

Video nav teikts, kas ir tā autori. Arī Andis Reinholds, kas to izplatījis Latvijas Facebook lietotāju vidū, Re:Check precīzu avotu nevarēja nosaukt, vien norādīja uz kādu Moldovas Facebook kontu, kā saturs izsmejoši komentē vietējo politiku un publicējis arī šo video. No Moldovas konta ar to dalījies 341 tūkstotis cilvēku. Reinholds, jautāts, vai pats pārbaudījis, vai neizplata melus, skaidri neatbildēja.

Lukašenko tiešām paudis, , ka koronavīruss ir tikai kārtējais vīruss, ar kādiem cilvēki slimojot katru pavasari, un īpaši piesardzības pasākumi neesot vajadzīgi. Vēl 13.aprīlī viņš paziņoja, ka no Covid-19 Baltkrievijā nenomirs neviens cilvēks. Taču to Lukašenko sacīja laikā, kad vairāki desmiti jau bija miruši un inficēto skaits pārsniedzis 3000 cilvēku, vēsta no Latvijas strādājošais Krievijas medijs Meduza. Šādu statistiku izplatījusi Baltkrievijas Veselības aizsardzības ministrija. Baltkrievija arī nenoliedz Covid-19 esamību, kā noprotams no video. Piemēram, 3.aprīlī tās Veselības aprūpes ministrija informēja, ka uz Covid-19 testēs visus pacientus ar vidējas vai smagas norises pneimoniju. Tāpat kā citās valstīs Baltkrievija izseko saslimušo cilvēku kontaktus slimības izplatības kontrolei. Lai gan oficiāli pulcēšanās ierobežojumi un citi drošības pasākumi valsts līmenī nav noteikti, tādi ir pieņemti galvaspilsētā Minskā un faktiski darbojas arī citur.