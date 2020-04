PTAC aicina finanšu problēmu gadījumā sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem

PTAC atzīmēja, ka saistībā ar Covid-19 izplatību šogad no 1.aprīļa līdz 1.septembrim patērētāju kreditēšanas līgumos paredzētie nokavējuma procenti aizstājami ar nokavējuma procentu apmēru 6% gadā no kavētā pamatsummas maksājuma. Vienlaikus kredīta devējs var turpināt piemērot līgumā noteiktos procentus par aizdevuma lietošanu saskaņā ar līgumā noteikumiem.

No šā gada 22.marta parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam un jebkuram komersantam (kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, pārdevējs, pakalpojumu sniedzējs, telekomunikāciju, apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs u.c.), kurš ir tiesiskās attiecībās ar parādnieku un kuram ir tiesības prasīt parāda samaksu, sākot parāda ārpustiesas atgūšanu, jānodrošina patērētājam tiesības 60 dienu laikā izteikt rakstveida iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas termiņu. Šajā laikā nedrīkst tikt veiktas darbības, kas var radīt nelabvēlīgas sekas, piemēram, iekļaut informāciju par parādnieku un tā parādu parādvēstures datubāzē, vai palielināt parāda atgūšanas izdevumus.

PTAC ir veicis arī sākotnēju tirgus izpēti un secinājis, ka lielākās kredītiestādes šobrīd piedāvā atlikt pamatsummas maksājumus, tostarp hipotekārās kreditēšanas jomā no trim līdz 12 mēnešiem, bet patēriņa kredītiem un līzingam, tostarp auto līzingam - no trim līdz sešiem mēnešiem.

Lai pieteiktos kredītbrīvdienām, var tikt pieprasīts iesniegt papildus dokumentus un apliecinājumu, par to, ka klients ārkārtējās situācijas laikā patiešām ir nonācis finansiālās grūtībās, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa vai apliecinājums no darba devēja, par to, ka klients atrodas bezalgas atvaļinājumā vai ir samazinājušies viņa ienākumi.