SIF padome apstiprinājusi 53 pieteikumus atbalsta programmā plašsaziņas līdzekļiem Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai

Kategorijā "Nacionālā mēroga drukāto mediju un interneta ziņu portālu atbalsts" finansējumu saņems tādi uzņēmumi kā SIA "LETA", kas saņems 15 000 eiro, SIA "Žurnāls Santa" - 19 999 eiro, AS "Latvijas Mediji" - 20 000 eiro, SIA izdevniecība "Rīgas Viļņi" - 20 000 eiro, SIA "TVNET" - 15 000 eiro, AS "Cits medijs" - 20 000 eiro, SIA "Dienas Mediji" žurnāls "Sporta Avīze" - 12 871 eiro, laikraksts "Diena" - 19 989 eiro, savukārt žurnāls "Sestdiena" - 14 957 eiro.

Tāpat atbalstu saņems SIA "ADV Service" žurnāls "Ljublju" un interneta ziņu portāls "lublu.lv" - 20 000 eiro, savukārt žurnāls "Telegraf" un interneta ziņu portāls "telegraf.lv" saņems 14 317 eiro, SIA "Media Nams Vesti" - 20 000 eiro, SIA "Rnr Ltd" - 14 779 eiro, SIA "Mediju nams" - 20 000 eiro, SIA "Press Distribution Center" - 20 000 eiro, SIA "4.vara" - 11 250 eiro, AS "Delfi" "Delfi.lv" - 14 325 un "rus.delfi.lv" - 14 596 eiro, bet SIA "All Media Latvia" - 14 894 eiro.