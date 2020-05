Autotirgotājs: 60-70% klientu netiek apstiprināts līzings

Viņš skaidroja, ka "Norde" novērtē Latvijas valsts sniegto atbalstu krīzes situācijā. No pieejamajiem atbalsta variantiem uzņēmums izmanto atliktos nodokļu termiņus, dīkstāves pabalstu un "Altum" aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem. "Tomēr uzņēmums turpina attīstīties krīzes laikā un uzskata, ka šo situāciju pārdzīvos tie, kuri šo laiku izmanto uzņēmuma pilnveidošanai, attīstībai un krīzes laikā apgūto prasmju pielietošanai tālākā biznesa izaugsmē," pauda Bremze.

Jautāts, ko uzņēmums sagaida no Latvijas valdības, lai atgūtos no krīzes, Bremze pauda, ka Covid-19 pandēmijas radītā krīze nebeigsies tik drīz. Viņš uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, lai Latvijas valdība pakāpeniski pārietu no krīzes perioda atbalsta mehānismiem uz ierastās darbības atjaunošanu veicinošiem mehānismiem. Viņš norādīja, ka svarīgi, lai valsts meklē veidus, kā atbalstīt uzņēmējus atgriežoties biznesā, piemēram, ar nodokļu atlaidēm, maksājumu periodu pagarināšanu un citām pēc-krīzes periodam svarīgām, noderīgām procedūrām.