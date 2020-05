Tūrisma operatora vadītājs: Valsts nogalina tūrisma eksportu

Šī brīža situācija mudina prognozēt, ka lielākie tūrisma nozares uzņēmumi pametīs Latvijas tirgu. Diemžēl arī mēs šobrīd izskatām variantu pārcelt pamatdarbību uz Lietuvu, sākot darbinieku piesaisti. Un visus nodokļus, ko līdz šim ieskaitījām valsts kasē Latvijā, būsim spiesti turpmāk novirzīt Lietuvai. Daļa no tirgū atlikušajām nelielajām kompānijām var turpināt darboties t.s. pelēkajā zonā, kas valstij atkal nozīmēs papildu galvassāpes. Jau pirms krīzes Latvijas tirgū aktīvi ielauzās kompānijas no Lietuvas, kurām šeit pat nebija biroju vai darbinieku. Domāju, ka krīzes ietekmē viņu konkurētspēja tikai pieaugs, kamēr vietējiem uzņēmumiem – saruks. Pats negatīvākais scenārijs nozīmēs arī to, ka varēsim aizmirst par starptautisko konferenču tūrismu! Ja iepriekš Latvijā darbojās vien piecas kompānijas, kas vienlaicīgi spēja atvest uz Latviju vērienīgus starptautiskus pasākumus un konferences, tad pēc krīzes nebūs arī to.