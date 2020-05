Krievija gribējusi ierīkot novērošanas kameras ap Alūksnes ezeru

Ar ideju panākt pozitīvas izmaiņas uzņēmējdarbībā, vides aizsardzībā, lai kopā sportotu, nodarbotos ar kultūru un ieviestu inovācijas - ir izveidota īpaša Latijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma. Latvijā to uzrauga VARAM, Krievijā - kaimiņvalsts ekonomikas ministrija. Programmai lauvas tiesu no naudas dod Eiropa - 15 miljonus, gandrīz 8 miljonus Krievija, Latvija 999 tūkstošus eiro. Projektus raksta abu valstu pašvaldības un tos realizē kopā.

Nekā personīga zināms par diviem no tiem. 24 Latgales pašvaldības un Pleskavas pilsētas uzņēmums “Gorvodokanal” par 3,8 miljoniem eiro pētīs dzeramo ūdeni. Informēs sabiedrību, veidos jaunus urbumus un ūdens pumpju stacijas. Un “Gorvodokanal” uzņēmuma pārstāvji klātienē pētīs dzeramā ūdens ņemšanas vietas Latgales reģionā un iepazīsies ar Latgales pašvaldības ūdensapgādes apsaimniekošanas uzņēmuma telpām un tehnoloģijām. Un tas ir valsts drošības interesēm svarīgs objekts. Iesaistītajām pusēm par riskiem esot teikts, bet projekts tik un tā tiek turpināts.

Nekā Personīga izdevās noskaidrot, ka aizdomīgo projektu gribēja veidot Alūksnes pašvaldība sadarbībā ar Pleskavas reģiona valsts institūciju “Meža ugunsdrošības centrs”. Tehnikas uzstādītājs būtu kāda firma no Krievijas. Kameras ļautu sekot līdzi tam, kas notiek ezerā. Un tās varētu redzēt arī ezera otru krastu. Tur atrodas nacionālie bruņotie spēki.

Mērs apstiprina - 2018.gadā viesi no Krievijas domniekiem demonstrēja prezentāciju kā Krievijā darbojas novērošanas kameras, kas tiešraidē seko vai neizceļas ugunsgrēki. To šim centram nodrošina privātfirma no Krievijas “Formoza servis”. Kā teikts firmas mājas lapā - tā var uzpildīt un nomainīt printera kartridžu vai ieviest visaptverošu drošības sistēmu ar kamerām un dažādiem sensoriem.