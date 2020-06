LVM: Valsts mežu tehnoloģisko koksni var iegādāties ikviens Latvijas vai ES pārstrādātājs

Viņš pastāstīja, ka kopš 2009.gada LVM tehnoloģisko koksni ir piegādājuši vairāk nekā pieciem ražotnes izveides procesā bijušiem uzņēmumiem, sākumā bez tieša piegādātā produkta pielietojuma, kas pārstrādi uzsākuši vēlākos ražotnes attīstības etapos. Vairāki no tehnoloģiskās koksnes pircējiem, pēc viņa sacītā, "ir patiess Latvijas veiksmes stāsts, kas nodrošina labi apmaksātas darbavietas reģionos un nodokļus reģionu pašvaldībām".

Mežistrādātāja "Pata" valde pārmetumus saista ar konkurentu aktivitātēm pirms vēsturē lielākā šķeldas iepirkuma "Rīgas siltumā", kurā, "godīga konkursa gadījumā, "Pata" ir viens no reālākajiem pretendentiem uz uzvaru", aģentūru LETA informēja valdes asistente Jekaterina Kalašņikova.

Komentējot, kādēļ līdz šim nav izveidota "Pata Board" ražotne tehnoloģiskās koksnes pārstrādei, viņa norādīja, ka tās izveide ir aizkavējusies no uzņēmuma neatkarīgu iemeslu dēļ, proti, saistībā ar militāra piesārņojumu atklāšanu plānotajā industriālajā teritorijā, kurā bija paredzēta ražotnes izveide.

Viņa atzina, ka no LVM publiskā pārdošanas procesā par konkurētspējīgāko piedāvāto cenu iepirktā tehnoloģiskā koksne, aizkavējoties ražotnes izveidei, "Pata" grupai nav nepieciešama, taču no tās nav iecerēts atteikties. "Atteikties no savu līguma saistību izpildes, nozīmētu ciest lielus zaudējumus soda naudu un nākotnes sankciju veidā, tāpēc "Pata" uzņēmumi, pat ciešot zaudējumus, tomēr turpina izpildīt savas saistības pret LVM," skaidroja "PATA" valdes asistente.