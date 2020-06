VK: Dzelzceļa elektrifikāciju izgāza ne tikai ģeopolitika, bet arī Satiksmes ministrija un "Latvijas dzelzceļš"

Pēc VK skaidrotā, SM arī nav vērtējusi Latvijā izvēlētās maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu konkurētspēju, tās ietekmi uz dzelzceļa pasažieru un kravu pārvadājumu apmēriem vai ietekmi uz transporta nozares politikas mērķu sasniegšanu un arī valsts budžetu, lai gan nozares eksperti to atzīst par vienu no svarīgākajiem dzelzceļa infrastruktūras ekonomiskiem aspektiem.

Tāpat SM nav definējusi pasākumus un stimulus, kas varētu veicināt autoceļu atslogošanu no kravu pārvadājumiem, novirzot tos uz dzelzceļu.

"Dzelzceļa kravu pārvadājumu īpatsvars kopējā kravu pārvadājumu apmērā ar katru gadu sarūk, un attiecīgi palielinās pa autoceļiem pārvadāto kravu apmērs. Ja 2014.gadā kravu pārvadājumu apmērs pa dzelzceļu faktiski veidoja 48% no kopējā kravu pārvadājumu apmēra, tad 2018.gadā tas veidoja vairs tikai 39%. Lai gan SM uzskata, ka viens no pasākumiem, kas varētu veicināt autoceļu atslogošanu no kravu pārvadājumiem, ir pārskatīt maksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, tomēr tas tika izdarīts tikai 2019.gada jūlijā, izpildot Eiropas Savienības prasības, nevis pēc pašu vērtējuma," norādīja revīzijas iestādē.