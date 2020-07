Kariņš: Veselības nodokļa ieviešanai 5% apmērā jāiet roku rokā ar obligātu sociālo iemaksu jebkuram strādājošajam

Premjers pauda, ka Reira iecere ieviest veselības nodokli 5% apmērā nepalielinātu nodokļu slogu. "Runa ir par iekšēju pārdali un par to, ka konkrētu daļu no maksātajiem nodokļiem jānovirza veselības aprūpes sistēmai, lai nodrošinātu garantētu finansējumu veselības nozarei, kas nebūtu atkarīgs no politiskās konjunktūras un budžeta veidošanas," sacīja premjers, norādot, ka aprēķini, cik veselības nodokļa ieviešana prasītu no sociālā budžeta un pamatbudžeta, vēl tiek veikti.